ЧС-2010: закінчився матч Англія – Алжир

Закінчився останній із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі C зустрічалися збірні Англії і Алжиру. Рахунок 0:0.

Нагадаємо, що раніше зіграли дві інші збірні з групи C: Словенії і США (рахунок 2:2, голи: Бірса 13, Любіянкич 42 – Донован 48, Бредлі 82) та Німеччини і Сербії (група D; рахунок 0:1; гол: Йованович 38).

Після двох турів у групі C: Словенія має 4 очки, США і Англія – по 2 очки, Алжир - 1. 23 червня в третьому турі зіграють: США – Алжир, Словенія – Англія.

Завтра грають: у групі D Гана – Австралія в групі E Нідерланди - Японія, Камерун - Данія.