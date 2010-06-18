Німецький форвард вибачився за незабитий пенальті

Нападаючий збірної Німеччини Лукаш Подольські вибачився за незабитий пенальті в матчі проти Сербії, повідомляє Sky Sports.

"Зазвичай я б`ю точніше", - заявив він після матчу, додавши, що поразка розладнала команду. "Перемігши, ми б наблизилися до виходу в плей-офф", - нарікає футболіст.

Як передає Лента.ру, тренер німців Йоахим Льов після матчу заявив, що Подольські пробив пенальті не дуже добре, і голкіперові було нескладно відбити м`яч. "Лукаш завжди забиває пенальті, тому я надав гравцям вибирати, кому бити - йому чи Бастіану Швайнштайгеру. У Лукаша взагалі сьогодні щось не клеїлося на полі", - заявив тренер.