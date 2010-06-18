ФФУ заборонила запрошувати на матчі іноземних суддів

13:02, 18 червня 2010
Спорт
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Суркіс каже, своїх треба виховувати

У наступному сезоні буде заборонено запрошувати на матчі Прем`єр-ліги іноземні бригаді арбітрів.

Таке рішення прийняв Виконком ФФУ у четвер, 17 червня.

"Ми повинні виховувати своїх арбітрів. Матч "Шахтар" - "Динамо" був виключенням. Сором і ганьба, якщо ми не виховаємо бригаду арбітрів для обслуговування матчів ЧЄ-2012",  - цитує Суркіса Чемпіон.

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