ЧС-2010: зникли чотири гравці збірної КНДР

Чотири футболісти збірної КНДР, яка бере участь на чемпіонаті світу в ПАР, – Ан Чхоль-Хьок, Кім Мьон-Вон, Кім Кьон-Іль і Пак Сун-Хьок зникли і на даний час їх точне місцезнаходження невідоме, повідомляє AS. Всі вищезгадані гравці не були включені в заявку їх команди на матч із бразильцями (1:2).

Існує версія, що футболісти залищили табір збірної КНДР, щоб попросити політичного притулку в ПАР чи якій-небудь іншій африканській країні

Газета.ру