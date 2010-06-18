Перемога Мексики над Францією збільшила виручку ресторанів

Перемога збірної Мексики на чемпіонаті світу по футболу викликала загальне тріумфування мексиканців, які заповнили всі ресторани і бари Мехіко, святкуючи перемогу, передає кореспондент РІА "Новости". Неможливо вмістити всіх охочих, і люди відзначають перемогу на вулицях і площах.

Виручка збільшилася на 40%. В середньому кожен відвідувач залишає в ресторанах і барах близько 40 доларів, що значно перевершує витрати мексиканців у звичайні дні.

Для залучення клієнтів і святкової обстановки власники ресторанів, барів і кафе за кожен забитий гол мексиканської збірної пропонують своїм відвідувачам безкоштовно кухоль пива або чарку текіли.

З настанням темряви десятки тисяч жителів Мехіко попрямували до монумента "Ангел Незалежності" на головній вулиці столиці, щоб продовжити відзначати перемогу своєї збірної.

Власники ресторанів і барів не сумніваються, що охочих подивитися матч третього туру 22 червня між збірними Мексики і Уругваю буде набагато більше.