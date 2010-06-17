ЧС-2010: закінчився матч Франція – Мексика

Закінчився останній з сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі A зустрічалися збірні Франції і Мексики. Рахунок 0:2. Голи: Ернандес 64, Бланко 79 пен.

Нагадаємо, що раніше зіграли збірні з групи B: Греції і Нігерії (рахунок 2:1, голи Салпінгідіс 44, Ціоліс 60 – Калу Уче 15) і Аргентини - Кореї (рахунок 4:1, голи: Чун Юн Парк 16 автогол, Ігуаїн 33, 77, 80 - Чун Юн Лі 45).

Після двох турів у групі A: Уругвай і Мексика мають по 4 очки, Франція і ПАР - по 1. 22 червня в третьому турі грають у цих же парах: Мексика – Уругвай і Франція – ПАР.

Завтра грають: у групі C Англія – Алжир, Словенія - США; у групі D Німеччина - Сербія.