ЧС-2010: закінчився матч Греція – Нігерія

Закінчився ще один із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі B зустрічалися збірні Греції і Нігерії. Рахунок 2:1 (Салпінгідіс 44, Циоліс 60 – Калу Уче 15).

Нагадаємо, що раніше в цій же групі зіграли збірні Аргентини і Кореї. Рахунок 4:1. Голи: Чун Юн Парк 16 автогол, Ігуаїн 33, 77, 80 - Чун Юн Лі 45.

Завершальна гра дня – в 21:30. На поле вийдуть команди групи А - Франція і Мексика.

Після двох турів у групі B: Аргентина має 6 очок, Греція і Корея – по 3, Нігерія – 0. 22 червня в третьому турі зіграють Греція – Аргентина і Нігерія – Корея.