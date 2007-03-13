Зірку світового боксу госпіталізували після передозування (фото)

П`ятикратний чемпіон світу з боксу Джоні Тапіа у понеділок був госпіталізований в критичному стані після передозування кокаїном, повідомляє AP.

Сорокалітнього американського боксера знайшли непритомним у готельному номері і доставили в пресвітеріанську лікарню міста Альбукерке, штат Нью-Мексіко. При ньому поліцейські виявили пластиковий пакетик з білою речовиною. Проведене дослідження показало, що це кокаїн.

Представники поліції заявили, що Тапіа буде висунуто звинувачення в зберіганні наркотиків.

Тапіа, який ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, впродовж своєї кар`єри неодноразово вступав у конфлікт із законом. На початку 1990-х років за пристрасть до кокаїну він був відсторонений від спорту на 3,5 роки. У 2003 році боксер спершу провів півроку в реабілітаційній клініці, після чого вжив надмірну дозу прописаних йому ліків.

Свій прощальний бій Тапіа провів два тижні тому, він здобув перемогу над американцем Еварісто Прімеро. У передматчевих інтерв`ю боксер стверджував, що зав`язав з беззаконням і веде спокійне життя батька трьох дітей.

Лента.ру