Дерепу хочуть звільнити з Першого Національного
11:52, 17 червня 2010Спорт
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Бенкендорф планує скоротити 93 особи
|Сергій Дерепа
Про це повідомляє "Телекритика".
До цього списку потрапив коментатор Сергій Дерепа та екс-ведучий програми "Наш футбол" Сергій Голяченко.
"Прошу дати згоду на звільнення у зв`язку зі змінами в організації виробництва та праці працівників НТКУ, як таких, які мають більш низьку кваліфікацію та/або продуктивність праці", - пише пан Бенкендорф.
За словами заступника голови профкому Сергія Шеріна, профком має розглянути цей список до 5 липня і надати свої рекомендації керівництву
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