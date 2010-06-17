Дерепу хочуть звільнити з Першого Національного

Генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф звернувся до профкому профспілки працівників культури з проханням розглянути список з 93 працівників, які підлягають скороченню.

Про це повідомляє "Телекритика".

До цього списку потрапив коментатор Сергій Дерепа та екс-ведучий програми "Наш футбол" Сергій Голяченко.

"Прошу дати згоду на звільнення у зв`язку зі змінами в організації виробництва та праці працівників НТКУ, як таких, які мають більш низьку кваліфікацію та/або продуктивність праці", - пише пан Бенкендорф.

За словами заступника голови профкому Сергія Шеріна, профком має розглянути цей список до 5 липня і надати свої рекомендації керівництву

Чемпіон