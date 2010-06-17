В Україні створено Клуб ветеранів спорту

16 червня в прес-центрі Київського палацу спорту був представлений українській громадськості перший у нашій країні Клуб ветеранів спорту та діячів спортивного руху, повідомили УНІАН у прес-центрі Національного Олімпійського комітету України.

Його засновники – відомі як на теренах нашої держави, так і в усьому світі люди: чемпіони, призери й учасники Олімпійських ігор, світових та європейських першостей, провідні тренери, спортивні журналісти та діячі спорту України і Києва.

Президентом нового об’єднання обрано Віктора ТКАЧЕНКА, котрий вже багато років очолює колектив Київського палацу спорту. Правління Клубу складається з 21 особи, зокрема, Олімпійського чемпіона з волейболу Володимира ІВАНОВА, срібного призера Олімпійських ігор з фехтування Віктора ПУТЯТІНА, Олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Івана БОГДАНА, Олімпійського чемпіона з легкої атлетики Віктора ЦИБУЛЕНКА, заслуженого тренера України з фехтування, голови Ради ветеранів фізичної культури і спорту міста Києва Валентина КУШНАРЕНКА, почесного президента Федерації важкої атлетики України Василя ДРАГИ та ще багатьох шанованих у світі спорту українців.

Головна мета діяльності Клубу - пропагування здорового способу життя, продовження найкращих традицій спортивного та олімпійського рухів України, розвиток ветеранського спортивно-фізкультурного руху, вирішення соціально-побутових питань ветеранів спорту та громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток спорту і фізичної культури.

Особлива увага в роботі Клубу буде приділятися спілкуванню з молоддю, відзначили в НОК України.