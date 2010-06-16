ЧС-2010: закінчився матч ПАР – Уругвай
23:15, 16 червня 2010Спорт
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Гравець матчу - Дієго Форлан
Закінчився останній із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі A зустрічалися збірні ПАР і Уругвай. Рахунок 0:3. Голи: Форлан 24, 80 пен., Перейра 90+5.
Нагадаємо, що раніше зіграли збірні з групи H: Іспанія і Швейцарія (рахунок 0:1, гол Фернандес 52) і Гондурас проти Чилі (рахунок 0:1, гол: Босежур 34).
Завтра грають: у групі A Франція – Мексика; у групі B Аргентина - Корея, Греція - Нігерія.
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