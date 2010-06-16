ЧС-2010: закінчився матч ПАР – Уругвай

Закінчився останній із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі A зустрічалися збірні ПАР і Уругвай. Рахунок 0:3. Голи: Форлан 24, 80 пен., Перейра 90+5.

Нагадаємо, що раніше зіграли збірні з групи H: Іспанія і Швейцарія (рахунок 0:1, гол Фернандес 52) і Гондурас проти Чилі (рахунок 0:1, гол: Босежур 34).

Завтра грають: у групі A Франція – Мексика; у групі B Аргентина - Корея, Греція - Нігерія.