Перша сенсація ЧС-2010

Закінчився ще один з сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі H зустрічалися збірні Іспанії і Швецарії. Несподівано для багатьох рахунок 0:1 (Фернандес 52).

Нагадаємо, що раніше в цій же групі зіграли збірні Гондурасу і Чилі. Рахунок 0:1. Гол: Босежур 34.

Завершальна гра дня – о 21:30, на поле, розпочинаючи другий тур, вийдуть команди групи А - ПАР і Уругвай.