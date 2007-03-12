У Брюсселі оголосили склад збірної зірок Європи у матчі з Манчестер Юнайтед

Головний тренер збірної зірок Європи “Європа XI” Марчело ЛІППІ оголосив сьогодні склад своєї команди на завтрашній футбольний матч з “Манчестер Юнайтед”, який присвячений 50-й річниці Європейського Союзу.

На прес-конференції в Брюсселі М.ЛІППІ повідомив, що до складу команди ввійдуть Олів’є КАНН, Грегорі КУПЕ, Ікер КАСІЛЬЯС, Паоло МАЛЬДІНІ, Джемі КАРАХЕР, Ерік АБІДАЛЬ, Ліліан ТЮРАМ, Карль ПЮЙОЛЬ, Марко МАТЕРАЦЦІ, Фабліо ГРОССО, Джанлюка ДЗАМБРОТТА, Стівен ЖЕРАР, Жуніньо ПЕРНАМБУКАНО, Флоран МАЛУДА, Луї МІГЕЛЬ, Дженнаро ГАТТУЗО, Андре ПІРЛО, Рональдіньо, Рональдо, Алєссандро МАНЧІНІ, Златан ІБРАГІМОВІЧ та Хенрік ЛАРССОН.

Відповідаючи на запитання щодо можливої участі Зінедіна ЗІДАНА, М.ЛІППІ зазначив, що запрошення цьому гравцю направляв не він, а УЄФА, однак відповідь була негативною, та й прийшла вона занадто пізно.

“Я дуже ціную цього гравця, його техніку та його людські якості. Насправді, було б дуже добре, коли б він і М.МАТЕРАЦЦІ зустрілись би на полі у складі однієї команди”, - сказав М.ЛІППІ.

Присутній на прес-конференції президент УЄФА Мішель ПЛАТТІНІ зазначив, що серед гравців інтернаціональної команди є ще один, ім’я якого не назвав М.ЛІППІ.

“Я хочу зазначити, що є ще один гравець у цій команді – це президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ”, - сказав М.ПЛАТТІНІ. Він також вручив президенту Єврокомісії футболку збірної з прізвищем “БАРРОЗУ”.

У свою чергу, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що дуже радіє від того, що така подія відбудеться, однак зазначив, що сам він не гратиме в жодному випадку.

Відповідаючи на запитання щодо того, якій гімн лунатиме на манчестерському стадіоні для збірної команди, Ж.БАРРОЗУ не виключив, що це може бути гімн Європи – “Ода радості” Бетховена, однак зазначив, що не займався деталями організації матчу.

Представник “Манчестер Юнайтед” сер Боббі ЧАРЛЬТОН зазначив, що зараз у команди, звичайно, багато відповідальних матчів, тому не можна бути впевненим, що всі гравці основного складу гратимуть 13 березня зі збірної Європи, однак наголосив, що вірить у гарну гру своєї команди.

“Апекс ФЕРГЮССОН (тренер – УНІАН) завжди робить все для того, щоб виграти, отже, я переконаний, що завтра ви побачите красивий футбол”, - сказав він.

Всі гроші від матчу будуть переказані до благодійного фонду Манчестер Юнайтед. Гравці європейської збірної не отримають гонорарів за виступ в цьому матчі.