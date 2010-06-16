Валуєв все ще мріє про поєдинок із Кличком

Після чергової перемоги Віталія Кличка - над Альбертом Сосновські - не припиняються розмови про наступного суперника нашого чемпіона за версією WBC. Віталій заявив, що хоче поєдинку з Девідом Хеєм або Миколою Валуєвим. Але перший продовжує мовчати, а росіянин мав битися з кубинцем Одланьєром Солісом за право стати обов`язковим претендентом на титул Кличка-старшого. Проте цей бій, схоже, зривається - телеканали не зацікавлені в ньому. А значить, Валуєв знову вільний для переговорів.

- Та я й сам не хочу битися з Солісом, - заявив Валуєв в інтерв`ю Uaboxing.com. – Мені вже набридло зустрічатися з маленькими боксерами. Зріст Одланьєра - 186 см, але за вагою він скоро мене наздожене (більше 120 кг).. Кубинець мені нецікавий, я більше хочу битися з Віталієм - це буде справжній мегафайт!

Останні переговори команд Валуєва і Кличка закінчилися крахом - перша вимагала гонорар $4 млн., друга готова запропонувати тільки половину. «Російський гігант» вважає, що тепер ця проблема не виникне.

- Мій менеджер Вілфрід Заузрланд і промоутер Дон Кінг запевняють, що тримають зв`язок з Шеллі Фінкелем, менеджером братів Кличків. Але про подробиці або новини я нічого не знаю, - говорить Валуєв. - Проте я впевнений, що наш бій з Віталієм обов`язково відбудеться. До цього поєдинку такий колосальний інтерес, що фінансові розбіжності між нашими командами обов`язково владнаються.