ЧС-2010: закінчився матч Бразилія – КНДР
23:19, 15 червня 2010Спорт
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Другий тайм був набагато живіший
Закінчився останній з сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі G зустрічалися збірні Бразилії і КНДР. Рахунок 2:1. Голи: Майкон 55, Елано 72 - Юн Нам Джі, 89.
Нагадаємо, що раніше в цій групі зіграли збірні Кот-д`Івуар і Португалії (рахунок 0:0), а в групі F - збірні Нової Зеландії і Словаччини (рахунок 1:1. Голи: Рід 90+3, Віттек 49).
Завтра грають: у групі H Іспанія – Швейцарія та Гондурас - Чилі; в групі A другий тур відкриють ПАР - Уругвай.
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