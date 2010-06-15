ЧС-2010: закінчився матч Бразилія – КНДР

Закінчився останній з сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі G зустрічалися збірні Бразилії і КНДР. Рахунок 2:1. Голи: Майкон 55, Елано 72 - Юн Нам Джі, 89.

Нагадаємо, що раніше в цій групі зіграли збірні Кот-д`Івуар і Португалії (рахунок 0:0), а в групі F - збірні Нової Зеландії і Словаччини (рахунок 1:1. Голи: Рід 90+3, Віттек 49).

Завтра грають: у групі H Іспанія – Швейцарія та Гондурас - Чилі; в групі A другий тур відкриють ПАР - Уругвай.