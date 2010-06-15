ЧС-2010: закінчився матч Кот-д'Івуар – Португалія
19:04, 15 червня 2010Спорт
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... і якось одразу забувся
Закінчився ще один з сьогоднішніх матчів ЧМ-2010. У групі G зустрічалися збірні Кот-д`Івуар і Португалії. Рахунок 0:0.
Нагадаємо, що раніше зіграли збірні Нової Зеландії і Словаччини (група F). Рахунок 1:1. Голи: Рід 90+3, Віттек 49.
Завершальна гра дня – о 21:30. Проти збірної Бразилії вийдуть грати північнокорейські футболісти.
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