Оргкомітет ЧС-2010 не буде забороняти вувузели

08:21, 15 червня 2010
Спорт
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Просять прийняти традиції

Оргкомітет чемпіонату світу-2010 в ПАР не буде забороняти вувузели.

Про це повідомляє АР.

"Вувузели залишаться і ніколи не будуть заборонені. Вони історично міцно увійшли в традиції південноафриканської культури. Як наших гостей прошу прийняти нашу культуру і наші традиції святкування", - сказав представник оргкомітету Річ Міхондо

Чемпіон

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