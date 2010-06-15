Оргкомітет ЧС-2010 не буде забороняти вувузели

Оргкомітет чемпіонату світу-2010 в ПАР не буде забороняти вувузели.

Про це повідомляє АР.

"Вувузели залишаться і ніколи не будуть заборонені. Вони історично міцно увійшли в традиції південноафриканської культури. Як наших гостей прошу прийняти нашу культуру і наші традиції святкування", - сказав представник оргкомітету Річ Міхондо

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