Севастопольські марафонці готові пливти в Мармурове море

Севастопольські 46-річні плавці-марафонці Олег СОФЯНИК і Роман ЧЕРНЕНКО майбутніми вихідними мають намір вперше здійснити заплив з Чорного в Мармурове море.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у громадській організації "Об`єднання підтримки і розвитку молоді та спорту в Севастополі", плавці стартуватимуть від турецької фортеці Руммелі Фенері („Фортеця-маяк”), що розташована на вході в протоку Босфор, і фінішуватимуть на острові Баюкада у Мармуровому морі. Довжина дистанції близько 60 кілометрів.

Як розповів журналістам О.СОФЯНИК, заплив буде присвячений "Героям першої і другої оборони міста Севастополя і однойменному теплоходу «Герої Севастополя», який нам завжди допомагає".

Р.ЧЕРНЕНКО в інтерв`ю УНІАН повідомив, що пливти вони з О.СОФЯНИКОМ будуть ближче до європейського, правого, берегу Босфору.

Довідка УНІАН. Для О.СОФЯНИКА це буде 55-й марафонський заплив. Менше місяця тому він переплив Середземне море від Тунісу до острова Сицилія, подолавши 160 кілометрів. Для Р.ЧЕРНЕНКА це третій марафонський заплив.

На початку 1970-х протоку Босфор уздовж пропливав індійський плавець.