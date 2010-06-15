Спортсменка, яка не має ніг, подолала 15 км у запливі на Дніпрі

На Запорізькому водосховищі у Дніпропетровську встановлено рекорд з плавання серед жінок-інвалідів на дистанції 15 кілометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, днями на Запорізького водосховища українка Ольга ПОШОЛОК встановила рекорд з плавання серед жінок-інвалідів на дистанції 15 кілометрів у рамках акції «Форсування Дніпра – 2010, український Ла-Манш», присвяченій 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні та 260-річчю заснування Дніпродзержинська .

За даними прес-служби, спортсменка, яка не має ніг, подолала дистанцію за 3 години та 25 хвилин. Її середня швидкість становила три з половиною кілометри на годину.

Наразі О.ПОШОЛОК готується до нового рекорду: восени спортсменка планує перепливти протоку Ла-Манш, яка розділяє Францію та Англію, а також перепливти протоку Босфор вздовж (30 км).

***О.ПОШОЛОК з міста Кривий Ріг - перша жінка в світі з обмеженими можливостями, яка перепливла протоку Босфор біля міста Стамбул (Туреччина).