ЧС-2010: закінчився матч Японія – Камерун

Закінчився ще один із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі Е зустрічалися збірні Японії і Камеруну. Рахунок 1:0. Гол: Кейсуке Хонда, 39.

Нагадаємо, що раніше в цій же групі зіграли збірні Нідерландів і Данії. Рахунок 2:0. Голи: Поульсен 46 авт., Куйт 85.

Завершальна гра дня – о 21:30 в групі F. Проти збірної Парагвая вийдуть грати чинні чемпіони світу італійці.