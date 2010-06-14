ЧС-2010: закінчився матч Японія – Камерун
18:51, 14 червня 2010Спорт
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Ввечері на полі вийде чинний чемпіон
Закінчився ще один із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі Е зустрічалися збірні Японії і Камеруну. Рахунок 1:0. Гол: Кейсуке Хонда, 39.
Нагадаємо, що раніше в цій же групі зіграли збірні Нідерландів і Данії. Рахунок 2:0. Голи: Поульсен 46 авт., Куйт 85.
Завершальна гра дня – о 21:30 в групі F. Проти збірної Парагвая вийдуть грати чинні чемпіони світу італійці.
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