Шахтар продав свого воротаря Спартаку
10:22, 12 березня 2007Спорт
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Контракт уклали на три роки
|Стіпе ПЛЕТІКОСА
Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", С.ПЛЕТІКОСА подякував президентові клубу Рінату АХМЕТОВУ і головному тренеру Мірчі ЛУЧЕСКУ за те, що вони "обрали для нього хороший клуб". "Сподіваюся одержати там непогану ігрову практику. Цей перехід до "Спартака" дуже важливий для мене і моєї кар`єри", - прокоментував контракт з московським клубом С.ПЛЕТІКОСА.
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