Шахтар продав свого воротаря Спартаку

Воротар донецького футбольного клубу "Шахтар" хорват Стіпе ПЛЕТІКОСА уклав трирічний контракт з ФК "Спартак" (Москва).

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", С.ПЛЕТІКОСА подякував президентові клубу Рінату АХМЕТОВУ і головному тренеру Мірчі ЛУЧЕСКУ за те, що вони "обрали для нього хороший клуб". "Сподіваюся одержати там непогану ігрову практику. Цей перехід до "Спартака" дуже важливий для мене і моєї кар`єри", - прокоментував контракт з московським клубом С.ПЛЕТІКОСА.