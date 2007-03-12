Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В Іспанії після 26-го туру знову двовладдя. «Хімнастик» - «Севілья» - 1:0, «Барселона» - «Реал» - 3:3, «Осасуна» - «Валенсія» - 1:1. «Барселона» і «Севілья» - по 50 очок, «Валенсія» - 47, «Реал» - 45.

У Франції обидва лідери зіграли в 28-му турі внічию з однаковим рахунком: «Ліон» - «Марсель» - 1:1, «Ланс» - «Седан» - 1:1. «Ліон» - 62, «Ланс» - 49, «Лілль», «Тулуза» і «Бордо» - по 43.

В Італії дві провідні команди добилися в 27-му турі домашніх перемог: «Інтер» - «Мілан» - 2:1, «Рома» - «Удінезе» - 3:1. «Інтер» - 73, «Рома» - 57, «Лаціо» і «Палермо» - по 46. При цьому футболісти «Палермо» провели 28 ігор.

У Німеччині виграти в 25-му турі не вдалося нікому з лідерів: «Ганновер-96» - «Шальке-04» - 1:1, «Баварія» - «Вердер» - 1:1, «Штутгарт» - «Вольфсбург» - 0:0. «Шальке-04» - 50, «Вердер» - 47, «Штутгарт» - 46, «Баварія» - 44.

А в Англії пройшли чвертьфінальні матчі Кубка. Визначилися лише два півфіналісти: «Плімут Аргайл» - «Вотфорд» - 0:1, «Блекберн» - «Манчестер Сіті» - 2:0. У двох інших парах мають відбутися перегравання: «Челсі» - «Тоттенхем» - 3:3, «Міддлсбро» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2.

Радіо "Свобода"