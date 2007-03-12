Інтер здобув принципову перемогу

«Інтер» здобув важливу для себе і своїх уболівальників перемогу, в найпринциповішому в сезоні протистоянні обігравши «Мілан». Цей результат трохи підсолодив чорно-синім виліт з Ліги чемпіонів.

«Інтеру» перемогти було принципово важливо. Виграш у міланському дербі для нього завжди важливий принципово, але особливо - після того, як «Мілан» пройшов далі, в чвертьфінал Ліги, а «Інтеру» цього зробити не вдалося. Для уболівальників же хорошою червоною ганчіркою послужив ще і перехід в стан суперників Роналдо, який довгий час виступав саме за «Інтер».

Трибуни, на яких більшість була представлена саме уболівальниками чорно-синіх, зустріли його появу на полі злагодженим свистом. І хоча нападаючий у результаті знайшов, що відповісти на цей свист, задоволеними додому пішли саме вболівальники «Інтера». Треба сказати, що перевагою велику частину матчу володіла їх команда. І те, що перший тайм закінчився не на її користь - певною мірою збіг обставин.

Так, ще на тридцятій хвилині господарі могли відкрити рахунок, але суддя замість призначення пенальті за фол Бонери на Ібрагімовичу показав останньому жовту картку за симуляцію. Втім, це не дуже засмутило «Інтер». Він продовжував атакувати і виглядати краще. Незабаром Креспо зблизька головою не влучив у ворота, а ще за декілька хвилин він же не дотягся до м`яча, після пасу Луїша Фігу, який зробив красивий сольний прохід .

І якраз у момент найбільшого тиску господарів забили гості. Роналдо обіграв Максвела і точно пробив у дальній кут.

Друга половина почалася прогнозовано. «Мілан» все влаштовувало, і він тримався за здобуту перевагу. Тримався як міг, але все таки не достатньо для того, щоб «Інтер» не забив. Вже на самому початку другої половини відмінний шанс зрівняти рахунок мав Ібрагімович - Діда свою команду врятував. Практично одразу «Мілан» міг забити другий м`яч, але удару Гаттузо забракло влучності.

А «Інтер» через кілька секунд - влучив. Ібрагімович з лівого флангу віддав пас у штрафну, де Хуліо Крус одним дотиком переграв Діду.

«Мілан» ще спробував щось протиставити, але нічого серйозного у нього так і не вийшло. «Інтер», як і в першому таймі, виглядав краще, але цього разу сталося те, що мало статися. Янкуловські помилився в обороні, що дозволило Крусу наблизитися до штрафної, віддати точний пас на Ібрагімовича - і з цієї, далеко не першої в матчі спроби, останньому все-таки вдалося забити. Нічого серйозного з цієї хвилини «Мілану» створити так і не вдалося.

Ця перемога принесла «Інтеру» задоволення, але не більше того. У тому, що команда завоює чемпіонство у своїй країні, не доводилося сумніватися і до матчу. Проте, тепер уболівальники чорно-синіх можуть спати спокійно. До наступного дербі вони - королі в Мілані.

Чемпіонат Італії. Серія А

28-й тур

«Інтер» - «Мілан» - 2:1 (0:1)

«Рома» - «Удінезе» - 3:1 (2:0)

«Палермо» - «Фйорентіна» - 1:1 (0:1)

«Реджіна» - «Лаціо» - 2:3 (1:2).

«Емполі» - «Ліворно» - 2:2 (2:0).

«Торіно» - «Катанья» - 1:0 (0:0).

«Аталанта» - «Парма» - 1:1 (0:0)

«Сієна» - «Асколі» - 0:1 (0:1).

«К’єво» - «Мессіна» - 1:1 (0:0).

Газета.ру

Фото Reuters/Yahoo!