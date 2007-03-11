Валуєв хоч зараз готовий битися з Кличком

Український боксер Володимир КЛИЧКО в суботу в Німеччині відстояв титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі в бою з американцем Реєм ОСТІНОМ. Поєдинок завершився вже в другому раунді технічним нокаутом. Після бою переможець зізнався, що його наступною метою є зустріч з російським велетнем Миколою ВАЛУЄВИМ, чемпіоном за версією WBA.

Як передає РІА «Новости», в свою чергу М.ВАЛУЄВ, який зараз перебуває в Берліні, де продовжує підготовку до чергового бою, заявив, що давно чекає пропозиції про бій з В.КЛИЧКОМ.

«Мені багато раз ставили це запитання, і моя відповідь не змінилася, - наводить слова М.ВАЛУЄВА прес-служба Федерації професійного боксу Росії. - Звісно, все залежить від мого менеджменту, але я готовий вийти на ринг проти КЛИЧКА у будь-який час».

Також «російський велетень» поділився думкою про поєдинок В.КЛИЧКА з Р.ОСТІНОМ. «Я, зрозуміло, вважав його (В.КЛИЧКА – УНІАН) фаворитом в бою, але я розчарований виступом ОСТІНА. З найпершого удару гонгу він помилився в сильних сторонах КЛИЧКА. Він думав, що КЛИЧКО б`є тільки справа, і це робить його поразку нокаутом закономірною», - зазначив чемпіон світу за версією WBA.