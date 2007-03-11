Підсумки 18 туру Чемпіонату України з футболу
19:48, 11 березня 2007Спорт
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Шахтар впритул наблизився до Динамо
10 березня відбулися два матчі:
Кривбас (Кривий Ріг) - Динамо (Київ) 1:1
Металург (Запоріжжя) - Чорноморець (Одеса) 1:0
Сьогоднішні матчі завершилися з такими результатами:
Зоря (Луганськ) – Карпати (Львів) 1:0 Арсенал Металург Ворскла Іллічівець
Арсенал(Київ) - Таврія (Сімферополь) 0:1
Металург(Донецьк) - ФК Харків1:2
Ворскла(Полтава) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:1
Іллічівець(Маріуполь) – Сталь (Алчевськ) 0:0
Металіст (Харків) - Шахтар (Донецьк) 0:1
"Шахтар" скоротив відставання від лідера. У результаті після 18 туру Чемпіонату України з футболу трійка лідерів виглядає таким чином: 1) "Динамо" - 46 очок, 2) "Шахтар" - 44 очки, 3) "Металіст" - 30 очок.
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