Підсумки 18 туру Чемпіонату України з футболу

19:48, 11 березня 2007
Спорт
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Шахтар впритул наблизився до Динамо

10 березня відбулися два матчі:

Кривбас (Кривий Ріг) - Динамо (Київ) 1:1

Металург (Запоріжжя) - Чорноморець (Одеса) 1:0

Сьогоднішні матчі завершилися з такими результатами:

Зоря (Луганськ) – Карпати (Львів)  1:0

Арсенал

(Київ) - Таврія (Сімферополь) 0:1

Металург

 (Донецьк) - ФК Харків1:2

Ворскла

 (Полтава) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:1

Іллічівець

 (Маріуполь) – Сталь (Алчевськ) 0:0

Металіст (Харків) - Шахтар (Донецьк) 0:1

"Шахтар" скоротив відставання від лідера. У результаті після 18 туру  Чемпіонату України з футболу трійка лідерів виглядає таким чином: 1) "Динамо" - 46 очок, 2) "Шахтар" - 44 очки, 3) "Металіст" - 30 очок.

 

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