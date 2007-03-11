Підсумки 18 туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар впритул наблизився до Динамо

10 березня відбулися два матчі: Кривбас (Кривий Ріг) - Динамо (Київ) 1:1 Металург (Запоріжжя) - Чорноморець (Одеса) 1:0 Сьогоднішні матчі завершилися з такими результатами: Зоря (Луганськ) – Карпати (Львів) 1:0 Арсенал (Київ) - Таврія (Сімферополь) 0:1 Металург (Донецьк) - ФК Харків1:2 Ворскла (Полтава) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:1 Іллічівець (Маріуполь) – Сталь (Алчевськ) 0:0 Металіст (Харків) - Шахтар (Донецьк) 0:1 "Шахтар" скоротив відставання від лідера. У результаті після 18 туру Чемпіонату України з футболу трійка лідерів виглядає таким чином: 1) "Динамо" - 46 очок, 2) "Шахтар" - 44 очки, 3) "Металіст" - 30 очок.

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