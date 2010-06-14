На чемпіонаті світу з футболу в ПАР особливий попит мають "вуву-стоп"

У ПАР користуються попитом "анти-вувузели" З перших же днів проведення чемпіонат світу в ПАР почав асоціюватися із звуками вувузел – африканських дудок. Проте далеко не всім до смаку безперервний шум, схожий на дзижчання рою бджіл, які виробляють ці пристосування.

Так, у магазинах Кейптауна особливий попит мають вушні затички для придушення шуму "вуву-стоп", яуі використовують спеціально проти вувузел, повідомляє AFP.

"Я міг би продати 300 штук тільки сьогодні. І ще стільки ж вчора. Але у мене було всього 200 штук, і вони вже майже закінчилися", - нарікає один з місцевих продавців.

Вувузели можуть продукувати шум до 130 децибел, при цьому аналогічний показник для бензопили складає 100 децибел.

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