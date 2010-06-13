Результати матчів ЧС-2010

Маємо перший великий рахунок

Сьогодні відбулися три матчі Чемпіонату світу з футболу 2010. Група С. Алжир – Словенія 0:1 (Корен 79) Група D. Сербія – Гана 0:1 (Гіан 85 пен.), Німеччина - Австралія* 4:0 (Подольські 8, Клозе 26, Мюллер 68, Какау 70) Завтра грають Група Е Нідерланди - Данія, Японія - Камерун, Група F Італія - Парагвай * У складі збірної Австралії виступає єдиний редставник України на ЧС-2010 Микита Рукавиця - австралійський футболіст українського походження, гравець нідерландського клубу «Твенте», нині на правах оренди виступає за бельгійський «Руселаре».

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