Результати матчів ЧС-2010
23:18, 13 червня 2010Спорт
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Маємо перший великий рахунок
Сьогодні відбулися три матчі Чемпіонату світу з футболу 2010.
Група С. Алжир – Словенія 0:1 (Корен 79)
Група D. Сербія – Гана 0:1 (Гіан 85 пен.), Німеччина - Австралія* 4:0 (Подольські 8, Клозе 26, Мюллер 68, Какау 70)
Завтра грають
Група Е
Нідерланди - Данія, Японія - Камерун,
Група F
Італія - Парагвай
* У складі збірної Австралії виступає єдиний редставник України на ЧС-2010 Микита Рукавиця - австралійський футболіст українського походження, гравець нідерландського клубу «Твенте», нині на правах оренди виступає за бельгійський «Руселаре».
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