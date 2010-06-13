Суркіс дав пораду Марадоні

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в програмі "3тайм" висловив свою думку стосовно того, як повинна грати збірна Аргентини, щоб виграти ЧС в ПАР.

"Склалося враження, що Аргентина грала у напівсили. Якщо вони не додадуть, то шансів виграти ЧС-2010 у них мало.

Аргентині потрібний швидкий перехід від оборони в атаку і якщо їх почнуть пресингувати, то в команди можуть виникнути проблеми. По матчу з Нігерією я б не сказав, що Аргентина стане чемпіоном світу.

Варто подивитися більше матчів у групі. Конкуренцію аргентинцям можуть скласти корейці", - розповів Суркіс.

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