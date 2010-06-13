У Сумах влаштували свій «Чемпіонат світу з футболу»

У Сумах завершився розіграш «Чемпіонату світу з футболу по-сумськи» серед любительських команд, переможцями якого стали гравці, які виступали за «збірну Італії».

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях брали участь 32 аматорські команди з міні-футболу міста Суми. Футбольні матчі турніру упродовж місяця кожного буднього дня проходили на стадіоні «Авангард» у форматі проведення Чемпіонату світу-2010 у Південно-Африканській Республіці.

За жеребкуванням кожна команда-учасник турніру представляла збірну-учасницю ЧС-2010. Спочатку ігри проводилис у групах, по тому – на стадії «плей-офф», а в день старту справжнього чемпіонату в ПАР у Сумах визначився чемпіон та призери «Чемпіонату світу з футболу по-сумськи».

У фінальному матчі зійшлися «збірна Італії» та «збірна Мексики». Основний час закінчився з рахунком 3:3, додатковий час також не виявив переможця – 4:4. А в серії післяматчевих пенальті перемогу з рахунком 4:1 здобули італійці.

Матч за третє місце у «збірної Гондурасу» виграла «збірна Франції».

По закінченні турніру організатори вручили командам-переможцям своєрідні копії Кубка світу з футболу, відповідно, за перше, друге і третє місця. Були відзначені також кращий гравець фінального матчу, кращий бомбардир чемпіонату, найстарший та наймолодші гравці.

Спонсори змагань вручили також безліч як особистих, так і командних подарунків.

Ігри «Чемпіонату світу з футболу по-сумськи» відвідали близько десяти тисяч вболівальників.

«Суми – єдине місто в Україні, де подібні турніри відбуваються із 1998 року напередодні проведення чемпіонатів світу та Європи з футболу та неодмінно викликають велику цікавість як з боку команд-учасниць, так і з боку глядачів, популяризуючи масовий футбол», - зауважив президент асоціації футзалу Сум Олександр ЄЛШАНСЬКИЙ.

Варто зауважити, що в цьому році кількість бажаючих команд значно перевищувала необхідні 32 збірні, що беруть участь на Чемпіонаті світу в ПАР. Крім того, цього року в чемпіонаті по-сумськи вперше виступала команда, складена зі студентів з африканських країн, які навчаються в обласному центрі.

За словами О.ЄЛШАНСЬКОГО, унікальність таких турнірів полягає не тільки в тому, що подібних їм немає в інших регіонах, а й тому, що сумчани вже знають, збірна команда якої країни потенційно може стати володарем справжньої світової або європейської першості, вигравши напередодні чемпіонат по-сумськи. Щоправда, ще ніколи назви збірних команд, що вигравали чемпіонат по-сумськи і справжні чемпіонати, не співпадали.