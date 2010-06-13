ЧС-2010: словенці виходять на перше місце в групі С

Завершився перший матч сьогоднішнього ігрового дня Чемпіонату світу з футболу в ПАР. У не дуже видовищному матчі збірна Словенії переграла алжирців з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол на 79 хвилині забив капітан Роберт Корен, (на той момент алжирці вже грали в меншості).

Завдяки неодноразово згадуваній помилці англійського воротаря, ця перемога дозволяє словенцям поки що посісти перше місце в групі С.