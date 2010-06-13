Третій ігровий день ЧС-2010 стартував у ПАР

Третій ігровий день Чемпіонату світу з футболу стартував у ПАР. Сьогодні на полі зійдуться три пари команд.

Перша гра сьогоднішнього дня між командами з групи C – збірними Алжиру й Словенії. Шанс продовжити боротьбу у цих команд з`явився після матчу Англії і США, який закінчився внічию. Цей результат став можливий завдяки горезвісній помилці Роберта Гріна, воротаря англійської збірної, який пропустив м`яч у ворота родоначальників футболу. Грін відзначив, що досі переживає через це, втім, команда злість на ньому не зганяла, заявивши, що це воля випадку.

У протистоянні групи D сьогодні зійдуться збірні Німеччини й Австралії, останнього разу вони зустрічалися в цьому форматі в 2005, коли перемогу здобули німці з рахунком 4:3. Австралія 4 роки тому виходила в 1/8 фіналу. Безумовно, вона захоче повторити успіх і перевершити його цього разу, але зробити це буде дуже складно – крім триразових чемпіонів збірної Німеччини, на місце в плей-офф претендують сильні команди Сербії і Гани, у яких сьогодні також відбудеться матч.

Відзначимо, збірна Сербії вперше бере участь у Чемпіонаті світу самостійно, в 2006 - у змаганнях брала участь збірна Сербії й Чорногорії

Газета.ру