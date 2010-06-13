Безсонов залишається в «Дніпрі»

Головний тренер "Дніпра" Володимир Безсонов спростував чутки про зміну тренера "Дніпра". В інтерв`ю телепрограмі "Дніпро-Футбол" тренер сказав наступне.

- Я відчуваю одне – довіру. І це дуже добре. На всі розмови я не звертав ніякої уваги. Під час зустрічей з керівництвом ця тема навіть не піднімалася, але при цьому, як уже неодноразово говорив, я був готовий до всього: яке б рішення щодо нашого тренерського штабу не було прийняте, воно було би правильним.

Підготовку до нового сезону команда почне 15 червня.

- Четверте місце – це болюча тема для команди "Дніпро". Розмова з хлопцями ще буде. Команда збереться в повному складі, і 15 числа відбудеться бесіда. Підведемо підсумки попереднього сезону, розберемося, чому не вирішили поставлені завдання. Допущені помилки потрібно виправити до початку наступного сезону. Попереду багато роботи, особливо в плані психології, - відзначив Безсонов.

Офіційний сайт ФК "Дніпро"