Кривбас - Динамо: до сенсації залишалися лічені секунди...

Київське «Динамо», несподівано зігравши на виїзді внічию з «Кривбасом», дало донецькому «Шахтареві» можливість скоротити відставання між командами до двох очок, за умови, що в неділю «гірники» обіграють в Харкові «Металіст».

Підопічні Олега Тарана від самого початку узялися тягати захист «Динамо», розкриваючи численні проломи в обороні команди Анатолія Дем’яненка. Що й казати, якщо перший удар по воротах «Кривбаса» кияни зуміли нанести лише на 24-ій хвилині! А першу по-справжньому осмислену і небезпечну атаку динамівці провели лише на 12-ій хвилині другого тайму, але капітанові «Динамо» Сергію Реброву трохи не пощастило.

Рахунок же в матчі був відкритий на 28-ій хвилині, коли господарям вдалася блискавична атака - Бурдулі, отримав м`яч на фланзі, прострелив у штрафний гостей, звідки Сачко, який випередив центральних захисників Динамо, одним доторком переправив м`яч в дальній кут!

Після перерви заміни, проведені Дем’яненком, слабо підсилили гру команди. Старався тільки Шацьких, але на 80-ій хвилині не реалізував вихід один на один. Проте йому вдалося зрівняти рахунок буквально на останніх секундах. Після розіграшу кутового майже від лицьової лінії воріт в падінні через себе пробив Клебер, м`яч відлетів у воротарський майданчик, звідки Шацьких, головою відправив м’яч до сітки з трьох метрів!

«Кривбас» залишав поле з гірким відчуттям, адже якби арбітр не додав цілих шість (!) хвилин до основного часу, перемога криворізькій команді була гарантована.

Кривбас - Динамо - 1:1 Кривбас: Бажан, Бюлюкбаши (Лісицький, 74), Грановський, Вернибуд, Опря, Ндрека, Рожков, Сачко, Костишин, Бурдулі (Котенко, 82), Гігіадзе (Іващенко, 89).

Динамо: Шовковський, Ващук, Каддурі, Родріго, Корреа, Мілевський (Белькевич, 81), Ребров (Чернат, 63), Міхалік, Гусєв, Клебер, Маркович (Шацьких, 46).

Голи: Сачко, 28 - Шацьких, 96.

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