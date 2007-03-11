Віктор Корж відкриє льодову арену на території СК «Наука»

12 березня о 16-00 відбудеться урочисте відкриття льодової арени КФК «Столиця» на території СК «Наука», в якому візьме участь міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж. Після урочистого відкриття відбудеться прес-конференція В.Коржа (СК «Наука», просп. Вернадського, 32). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 8 (097) 353-26-17.

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