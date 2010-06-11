Томенко: на ЧС-2010 грає тільки один українець

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО на першому етапі Чемпіонату світу-2010 з футболу вболіватиме за Австралію, а в другому - за Бразилію та Іспанію.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН, роблячи прогноз щодо переможців чемпіонату.

“Я як українець вболіваю за Австралію, тому що на Чемпіонаті грає лише один українець”, - сказав він. За словами М.ТОМЕНКА, це футболіст Микита РУКАВИЦЯ, який до 14 років прожив у Миколаєві, а пізніше переїхав до Австралії і виступає за збірну цієї країни. “На жаль, збірній Австралії навряд чи вдасться втрутитися в боротьбу за нагороди”, - сказав він.

На другому етапі, за словами М.ТОМЕНКА, він вболіватиме за ті країни, які показуватимуть “справжній, гарний” футбол і грають не на результат, а для глядачів. “Тому на другому етапі я вболіваю за Бразилію чи Іспанію”, - додав віце-спікер.