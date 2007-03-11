Володимир Кличко: прийшов, ударив, переміг (фоторепортаж)

Українець Володимир Кличко зберіг звання чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF. У німецькому Мангеймі на SAP-арені у присутності 16 тисяч глядачів він нокаутував у другому раунді обов`язкового претендента, американця Рея Остіна.

У першому раунді суперники обійшлися без активних дій, а в другій трихвилинці Кличко знайшов момент для могутнього бічного удару з лівої, після якого суперник був відкинутий до канатів. Українець негайно завдав ще три бічні удари, і Остін впав.

Американець не зміг піднятися до закінчення рахунку рефері Еді Коттона, і Володимиру Кличку було присуджено перемогу технічним нокаутом. Для нього ця перемога стала вже 48-ою в 51-му поєдинку, який він провів на професійному рингу.

Після закінчення бою українець сказав, що тепер шукатиме наступного суперника, причому для нього не має великого значення, з ким битися. "Я дуже задоволений тим, що зміг перемогти. Сподіваюся, що вболівальники теж отримали задоволення. Так, бій був дуже коротким, але це важка вага, тут таке не рідкість", - підкреслив Володимир Кличко.

Лента.ру

Фото Reuters/Yahoo!