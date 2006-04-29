Сьогодні в Україні ”День футболу”

Сьогодні в Україні проводиться традиційний Всеукраїнський "День футболу".

Як повідомив на прес-конференції президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, “в кожному регіоні всі причетні до Гри мільйонів, починаючи від дітлахів і завершуючи нашими шановними ветеранами, згуртуються на футбольних майданчиках, стадіонах із однією метою - об’єднати мільйони українців у велику футбольну родину”.

Зокрема, у Києві святкування Всеукраїнського дня футболу відбудеться на базі спорткомплексу ДЮСШ-15, розташованого на Теремках. У ньому братимуть участь юні футболісти, ветерани футболу, гравці професіональних клубів. Відбудеться велика кількість міні-турнірів, матчів і зустрічей.

Г.СУРКІС наголосив, що аналогічні й навіть більш масштабні події заплановані в регіонах. Наприклад, у центрі Донецька пройде свято вуличного футболу. На майданчиках зі штучним покриттям діти й дорослі візьмуть участь в іграх і різноманітних конкурсах.

У Севастополі окрім турніру вуличних команд на десяти міні-майданчиках зі штучним покриттям Федерація футболу міста проведе благодійну акцію передачі місцевому лікувально-фізкультурному диспансеру медичного устаткування на суму 50 тис. грн.

У рамках святкування Дня футболу на Волині відбудеться регіональний огляд-конкурс і турнір серед шкіл-інтернатів для дітей сиріт.

“Цього дня тисячі хлопчиків і дівчаток по всій Україні отримають заряд бадьорості й маленькі уроки футболу, прилучатимуться до здорового способу життя”, - підсумував президент ФФУ.

Крім того, сьогодні відбудеться і 15-й тур Дитячо-юнацької футбольної ліги країни, що стане ще одним з елементів великого всеукраїнського свята.