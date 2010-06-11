Кличко збирається перетворити обличчя Хея на піцу

Чемпіон світу за версією IBF і WBO у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО має намір перетворити обличчя британського боксера Девіда ХЕЯ на піцу.

Як повідомляє “Газета.ру” з посиланням на Sky Sports, він сказав: «Я хочу битися з ХЕЄМ навіть більше, ніж мій брат. Але Віталій також дуже хоче зустрітися з ним. Від ХЕЯ ми постійно чуємо образи на нашу адресу. Я хочу перетворити обличчя ХЕЯ на піцу? Так, і можу сказати на яку – на піцу Пеппероні із салямі. Зараз мені 34 роки і, мабуть, зараз я перебуваю на піку своєї форми. У мене немає навіть думки про те, що я найближчим часом залишу ринг. Я чув, що ХЕЙ хоче піти з боксу в 31 рік. І це мене не здивувало – він же боягуз».