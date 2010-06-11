Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) сьогодні стартує XIX чемпіонат світу з футболу. Вперше світову першість, яка проводиться раз на чотири роки, прийматиме африканська держава. На організацію змагання країна витратила близько 4,5 млрд дол., повідомляє РосБізнесКонсалтинг. На матчі ЧС-2010 випущено близько 3 млн. квитків, 97% з яких на сьогодні реалізовані. Очікується, що матчі світової першості відвідають близько 300 тис. іноземних туристів, а також голови 24 держав. Турнір пройде на 10 стадіонах, п`ять з яких були побудовані спеціально до цього чемпіонату. Всього гостей і учасників ЧС-2010 приймуть дев`ять міст ПАР, а в Йоганнесбурзі матчі пройдуть на двох аренах.

Участь у чемпіонаті світу візьмуть збірні команди з 32 країн світу: 13 з Європи, 6 з Африки, по 4 з Азії і Південної Америки, 3 - з Північної Америки, 2 - з Океанії.

Команди, які беруть участь у чемпіонаті, розбиті на 8 груп:

A. ПАР, Мексика, Уругвай, Франція

B. Аргентина, Нігерія, Корея, Греція

C. Англія, США, Алжир, Словенія

D. Німеччина, Австралія, Сербія, Гана

E. Нідерланди, Данія, Японія, Камерун

F. Італія, Парагвай, Н.Зеландія, Словаччина

G. Бразилія, КНДР, Кот-д`івуар, Португалія

H. Іспанія, Швейцарія, Гондурас, Чилі

Дві кращі збірні з кожної групи отримають право зіграти у фінальній стадії світової першості. Вирішальні ігри, починаючи з 1/8 фіналу, пройдуть по системі "плей-офф". Фінальний матч світової першості відбудеться 11 липня.

Чинним чемпіоном світу є збірна Італії, яка чотири роки тому в Німеччині переграла у фіналі збірну Франції в серії пенальті. Крім цих двох команд, серед можливих претендентів на перемогу фахівці називають також збірні Бразилії, Аргентини, Іспанії, Англії, Голландії і Німеччини.