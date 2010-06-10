Томенко пропонує провести в Україні літню Олімпіаду

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає малоймовірним проведення в Україні зимових Олімпійських ігор у 2022 році.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День” №99 від 10 червня 2010 року.

За словами М.ТОМЕНКА, для розвитку фізичної культури і спорту, для іміджу України, літня Олімпіада набагато корисніша. «Олімпіада – це передовсім можливість покращити життя своєї країни», - наголосив віце-спікер. М.ТОМЕНКО зазначив, що він, як людина, яка пропагує і допомагає розвитку фізичної культури і спорту, агітував би за літню олімпіаду. «Наші традиційні види спорту - переважно літні. Україна ніколи не була «зимовою» країною. Ми зберегли біатлон, частково фігурне катання, санний спорт тощо», - додав він.

Крім того, віце-спікер наголосив, що в Україні в принципі відсутня належна спортивна інфраструктура для зимових видів спорту. «Ми навіть чемпіонатів України по багатьох зимових видах спорту не можемо провести, бо не маємо відповідних умов. У мене виникає питання: навіщо нам будувати комплекси, скажімо, для кьорлінгу, шорт-треку чи скелетону за бюджетні кошти, якщо ми не конкурентоспроможні у цих видах спорту», - зауважив він.

За словами М.ТОМЕНКА, наші види – це плавання, легка атлетика, ігрові види спорту, які зараз в занепаді і якби ми претендували на літню олімпіаду, то могли б побудувати басейни, інфраструктуру для легкої атлетики, ігрові зали тощо. Віце-спікер також зауважив, що також нема належних баз для тренування гімнастів, борців, боксерів. На думку М.ТОМЕНКА, в такому разі була логічна та зрозуміла стратегія розвитку спорту. Він зазначив, що «навіть якщо б ми не виграли літню олімпіаду, то хоча б підтягнули інфраструктуру традиційних для України видів спорту».

Однак, на думку М.ТОМЕНКА, «шансів прийняти літню олімпіаду у нас мало, але ще менше прийняти зимову». «Я зараз не говорю про те, що Україна не підпадає під базові вимоги щодо зимових видів спорту, мовчу про те, що зимова Олімпіада у 2014 році вже буде проводитися в Росії, але найважливішим залишається необхідність фантастичних вливань бюджетних коштів для спортивної інфраструктури, яка потім буде мало використовуватися», - сказав він. М.ТОМЕНКО вважає, що ініціатива щодо проведення зимової Олімпіади в України є своєрідним піар-подарунком для Галичини, але вона є хибною з точки зору успішної стратегії.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня В.ЯНУКОВИЧ запропонував подати заявку у Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року.