У Києві сьогодні починається чемпіонат Європи з футболу

У Києві 10-13 червня цього року на НТК імені В.М. Банникова (Верхнє поле НСК «Олімпійський») пройде третій неофіційний чемпіонат Європи з футболу серед будівельних компаній, присвячений Євро-2012 і пам`яті Анатолія Пузача.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова оргкомітету чемпіонату Віталій ТАРАСЕНКО.

За його словами, в чемпіонаті візьмуть участь вісім команд будівельних компаній, серед яких холдингова компанія «Київміськбуд», представник компанії Jonsered (Швеція) в Україні АОЗТ «Альцест» (Київська обл.), «СВП-майстер» (Бердичів), «Будстар Груп» (Київ), «Епіцентр К» (Київ), Rehau (Німеччина), «Гурост Буд» (Гореничі, Київська обл.), «Південінвестсбудсервіс» (Сімферополь).

Під час прес-конференції головний арбітр Віктор ДЕРДО провів серед учасників турніру жеребкування, за результатами якого команди було розділено на дві підгрупи по чотири команди в кожній.

В.ТАРАСЕНКО уточнив, що відкриття турніру відбудеться о 13:00 10 червня, а фінал чемпіонату – о 17:00 13 червня.

Організаторами проведення чемпіонату виступають Комітет з будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Верховної Ради України, Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерство регіонального розвитку і будівництва, Федерація футболу України за участю дирекції НТЦ ім. В.М. Банникова і газети «Киевский футбол в Украине».

Серед партнерів турніру – фірма «Борис», ТОВ «Алло Таксі», «Квіткова садиба», агентство УНІАН, «Спорт.Главред», «Радіо Ера» та інші.