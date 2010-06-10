Суддя, якому влучив у голову спис, помер

Спортивний суддя, який у травні цього року був поранений в голову списом на змаганнях юних метальників спису, в середу помер в одній з лікарень Талліна, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника Естонського союзу легкої атлетики.

Спис влучив у голову 77-річному судді міжнародної категорії Едгару Аавіку під час змагань на стадіоні Audentes в Талліні 12 травня. Коли суддю несли до карети швидкої допомоги, він ще був при пам’яті і почувався задовільно, але вже в лікарні знепритомнів і більше не приходив до тями.

Розслідування, проведене союзом легкої атлетики, показало, що Аавік був сам винен у тому, що сталося, оскільки зайняв неправильну позицію в секторі для метання.