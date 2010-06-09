Україну відвідає операційний директор Євро-2012

Наступного тижня Україну відвідає директор чемпіонату Європи з футболу 2012 року в УЄФА Мартін КАЛЛЕН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції голова оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«В даний час в Україні працюють три групи експертів УЄФА, а наступного тижня чекаємо приїзд до України операційного директора УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він зазначив, що М.КАЛЛЕН у Києві «зустрінеться з віце-прем`єр-міністром, і протягом зустрічі обговорюватимуться всі проблеми (що існують на сьогодні в Україні в питаннях підготовки країни до Євро-2012) детально».

До проблемних питань керівник українського оргкомітету чемпіонату відніс будівництво в приймаючих українських містах аеропортів, готелів і автомобільних доріг.

«Потрібно вирішувати проблеми мобільного пасажирського транспорту в містах, питання розміщення гостей чемпіонату, дуже важливо побудувати і вчасно ввести в експлуатацію ті готелі, які заплановані. і будівництво доріг – також важлива проблема», - підкреслив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що необхідно розширювати роботу українських аеропортів.

«Дуже важливо розширювати міжнародну географію українських аеропортів, тому що сьогодні добратися з Європи практично можна тільки до Києва, а до Донецька, Львова і Харкова існують тільки одиночні рейси», - констатував М.ЛУБКІВСЬКИЙ.