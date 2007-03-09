Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів

За вихід до півфіналу Ліги чемпіонів з футболу англійський "Челсі" боротиметься з іспанською "Валенсією". Про це стало відомо після того, як в Афінах відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії.

В інших матчах 1/4 фіналу італійський "Мілан" зустрінеться з німецькою "Баварією", голландський ПСВ "Ейндховен" битиметься з англійським "Ліверпулем", а італійська "Рома" з "Манчестер Юнайтед".

Переможець пари "Челсі" - "Валенсія" зіграє в півфіналі з ПСВ або "Ліверпулем". А кращий з пари "Рома" - "Манчестер" виборюватиме путівку до фіналу у "Мілану" або "Баварії".

Перші матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 3-4 квітня, а матчі у відповідь – за тиждень, 10-11 квітня.

Півфінали відбудуться 24-25 квітня і 1-2 травня, а фінал Ліги чемпіонів пройде в столиці Греції Афінах 23 травня 2007 року. При цьому господарем фінального матчу вважатиметься краща команда з квартету "Рома" - "Манчестер"- "Мілан" - "Баварія".