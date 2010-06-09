У Львові презентували логотип міста до Євро-2012 (фото)

У Львові презентовано логотип міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012, місто обрало своєю символікою традиційні п`ять веж, які на офіційному логотипі зображені поруч з емблемою чемпіонату.

Під час відкриття логотипу керівник Місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що перелік завдань, який стоїть зараз перед Львовом на порядку денному у контексті підготовки до чемпіонату, є доволі значним. Зокрема, у полі зору УЄФА - будівництво і управління львівського стадіону, будівельні роботи в аеропорту міста, обласна і міська дорожня інфраструктура, яка на сьогодні перебуває у незадовільному стані, а також питання розміщення вболівальників під час турніру.

«Найболючіше питання для Львова – це терміни виконання всіх запланованих робіт, адже йдеться не лише про те, щоб встигнути завершити будівництво, а й вчасно здати об`єкти в експлуатацію, - підкреслив М.ЛУБКІВСЬКИЙ. - Тому зараз особлива відповідальність лежить на міському і обласному керівництві, які мають докласти всіх зусиль, щоб підготуватися до чемпіонату на рівні з іншими містами-господарями Євро-2012».

Директор турніру також привітав відкриття нового авіарейсу, який від сьогодні з`єднуватиме Львів і Донецьк, і нагадав, що для УЄФА дуже важливо, щоб Україна розвивала регулярне авіасполучення не лише з Європою, але й між приймаючими містами.

«Наявність розвинутої географії і достатньої частоти регулярного сполучення – одна із ключових складових мобільності турніру», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

В урочистостях у Львові також взяли участь віце-прем`єр-міністр з підготовки до Євро 2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ, міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК та інші.

Окрім офіційної презентації логотипа міста-господаря Євро-2012, у Львові було урочисто відкрито квіткову клумбу у формі логотипу майбутнього чемпіонату, який розквітнув на проспекті Свободи.

Після закінченню урочистостей у Львові М.ЛУБКІВСЬКИЙ, урядова делегація і представники місцевої влади відбули до Донецька, де вже сьогодні після обіду у парку Щербакова відбудуться завершальні офіційні заходи з нагоди двох років до початку фіналу Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у Харкові та 8 червня у Києві відбулися урочисті презентації логотипів міста до Євро-2012 та відкриття квіткових клумб у вигляді логотипу чемпіонату.