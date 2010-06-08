У Києві презентували логотип міста до Євро-2012 (фото)

У Києві з нагоди двох років до офіційного початку фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року презентовано логотип міста до цього турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації взяли участь віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Фото http://www.champion.com.ua

Також у Києві біля пам’ятника «Золоті ворота» відкрито квіткову клумбу у вигляді логотипу Євро-2012: футбольний м`яч і дві квітки, ліва квітка - червоно-біла (кольори прапору Польщі), права - жовто-блакитна (кольори прапору України).

У своєму виступі Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що сьогодні починається відлік двох років до початку фінальної частини турніру. За його словами, у Києві залишилось провести низку заходів для успішної організації Євро-2012. Віце-прем’єр заявив, що влада докладає всіх зусиль, щоб фінал чемпіонату відбувся на високому рівні, й висловив упевненість, що Київ встигне повністю підготуватись до турніру.

У свою чергу М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що логотип Києва до Євро-2012 презентовано з нагоди двох років до початку турніру. Він зазначив, що тепер місто зможе офіційно використовувати цей логотип у промоційних цілях.

Логотип Києва до Євро-2012 складається з двох частин. Одна частина зроблена у вигляді офіційного логотипу Євро-2012, на іншій частині зображено пам’ятник легендарним засновникам столиці - Кию, Щеку, Хориву і Либіді.

Як повідомив журналістам виконуючий обов’язки заступника голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, на створення квіткової клумби біля «Золотих воріт» з бюджету Києва було виділено 50 тис. грн., висаджено 5,7 тис. рослин. Він також зазначив, що на зеленому пагорбі біля «Золотих воріт», крім цієї клумби, буде створено квіткову композицію у вигляді логотипу Києва до Євро-2012 і квітковий годинник зі зворотнім відліком часу до початку турніру.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у Харкові відбулася урочиста презентація логотипу міста до Євро-2012 та відкриття квіткової клумби у вигляді логотипу Євро-2012.