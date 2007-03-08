Марадону підозрюють у відмиванні грошей

Легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону підозрюють в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Відповідно до ухвали суду в середу центральний банк Аргентини дав розпорядження фінансовим установам країни надати компетентним органам повну інформацію про стан банківських рахунків Марадони і всі його фінансові операції з 2005 року, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У колишнього капітана аргентинської збірної вже були неприємності з правосуддям. У лютому 2005 року верховний суд Італії зобов`язав його виплатити італійській скарбниці 30 мільйонів євро. Саме таку суму він приховав від сплати податків, одержуючи гонорари під час виступу за неаполітанський футбольний клуб "Наполи" в кінці 1980-х років минулого століття.

У червні минулого року італійські охоронці правопорядку конфіскували у Марадони на користь держави парі наручного годинника "Ролекс" вартістю 10 тисяч євро, коли він прибув до країни для участі в благодійному футбольному матчі.

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