Збірна Маркевича зіграє проти швейцарців

Збірна України з футболу проведе товариський поєдинок проти національної команди Швейцарії.

Про це повідомляє газета "Команда". Матч відбудеться 17 листопада в Женеві.

Нагадаємо, 11 серпня підопічні Маркевича мають зіграти проти Голландії у Донецьку, 4 вересня у Варшаві відбудеться матч проти Польщі, а 12 жовтня в нашу країну має приїхати головна команда Аргентини.

Суперники на 7 вересня досі невідомі.

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