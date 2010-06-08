Збірна Маркевича зіграє проти швейцарців
10:54, 08 червня 2010Спорт
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Матч відбудеться в Женеві
Збірна України з футболу проведе товариський поєдинок проти національної команди Швейцарії.
Про це повідомляє газета "Команда". Матч відбудеться 17 листопада в Женеві.
Нагадаємо, 11 серпня підопічні Маркевича мають зіграти проти Голландії у Донецьку, 4 вересня у Варшаві відбудеться матч проти Польщі, а 12 жовтня в нашу країну має приїхати головна команда Аргентини.
Суперники на 7 вересня досі невідомі.
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