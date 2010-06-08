Брати Клички стали поштовою маркою

Номінал - 1,50 грн

УДППЗ «Укрпошта» з 8 червня введе в обіг марку під номером 1047 з портретом українських боксерів Віталія і Володимира Кличків. Марки випускатимуться форматом 40х28 мм, номінал кожної марки – 1,50 грн. Тираж складає 170 000 екземплярів. На марці передбачено захист – в ультрафіолетовому випромінюванні з’являтиметься слово «Кличко», повідомляє Sports.ru.

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