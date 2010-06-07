Під час ЧС-2010 Донецьк потренується працювати з болільниками

В одному з центральних парків Донецька - парку ім. Щербакова - на період проведення футбольного Чемпіонату світу-2010 генеральним спонсором турніру буде розгорнутий фан-клуб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

«У парку ім. Щербакова паралельно з проведенням Чемпіонату світу з футболу компанія «Кока-кола» як один із генеральних спонсорів чемпіонату розгортає фан-клуб», - сказав А. БЛИЗНЮК.

«Це для нас генеральна репетиція з розгортання ідеології фан-клубу на території парку ім. Щербакова під Євро 2012», - додав він.

Довідка УНІАН. У фінальному турнірі Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме з 11 червня по 11 липня 2010 року в ПАР, візьмуть участь 32 команди з 6 конфедерацій ФІФА. Збірна України не пройшла відбірковий тур і не братиме участі у фіналі Чемпіонату.